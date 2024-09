L’attrice Luisa Marzotto ‘incantata’ dalla fiera

Ospiti speciali ieri a Murabilia, la mostra mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde, più grande della Toscana e fra le più importanti d’Italia che prosegue anche oggi, domenica 8 settembre, sulle Mura di Lucca.

La produzione di una fiction televisiva, ancora top secret, è arrivata appositamente da Roma per scegliere in fiera le piante più adatte per arredare il set. Non è la prima volta che il piccolo e grande schermo si interessano alle fiere di gardening di Lucca: a primavera, Verdemura era stata visitata dai premi Oscar, Helen Hunt e Dustin Hoffman, che hanno avevano apprezzato la mostra mercato in un attimo di pausa dalle riprese del film del regista Peter Greenaway che si stava girando in città. Adesso è stata Murabilia ad attirare su Lucca l’attenzione delle produzioni tv.

I tecnici accompagnati dall’attrice Luisa Marzotto, attrice di tante produzioni Rai fra le quali Don Matteo e Incantesimo, sono stati salutati e accolti dall’assessore comunale Moreno Bruni, insieme all’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi e al direttore generale di Lucca Crea, Emanuele Vietina (nella foto).

“E’ una fiera meravigliosa che non ha eguali in Italia – ha commentato Luisa Marzotto – siamo venuti apposta perché sapevamo qui avremmo trovato grande qualità e il meglio del mondo del verde”.