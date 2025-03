L’atletica barghigiana vola in Cina. Grande salto in alto di Idea Pieroni

Una bella notizia per l’atletica barghigiana. E’ stata resa nota ieri mattina la lista degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai prossimi mondiali di atletica leggera in programma a Nanchino (Cina) il 21-23 marzo. Tra i partenti c’è anche la filecchiese Idea Pieroni, ovviamente impegnata a gareggiare per l’Italia nel salto in alto. Una grande opportunità per l’atleta del G.S. Carabinieri che, come si sa viene dal gruppo marciatori Barga ed ha militato per tanti anni nella Virtus Lucca e che avrà l’occasione di far meglio della prestazione interlocutoria di Apeldoorn. Da sapere che è la prima volta che una rappresentante dell’atletica barghigiana parteciperà alla massima rassegna mondiale dell’atletica e quindi a Barga la notizia è stata accolta con grande soddisfazione.

L.G.