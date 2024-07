L’astrattismo di Hofmann. Tour guidato con Bolpagni

Ultimi giorni di apertura per la mostra “Otto Hofmann artista europeo: dal Bauhaus all’Italia” allestita alla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca e visitabile fino a domenica 14 luglio, con orario 11-19 dal martedì alla domenica.

Domani alle 18 è prevista una nuova speciale visita guidata gratuita condotta dal direttore Paolo Bolpagni, co-curatore della mostra insieme con Giovanni Battista Martini. Per partecipare basterà presentarsi entro le ore 17.45 e acquistare il biglietto d’ingresso (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuità per alcune categorie; per informazioni, tel. 0583 467205). L’esposizione offre l’opportunità unica di approfondire l’astrattismo e il Bauhaus attraverso le opere di un artista la cui vicenda ha percorso buona parte del Novecento. Numerose opere e documenti inediti, in particolare relativi al periodo in cui Hofmann frequentò il Bauhaus, come i suoi quaderni di appunti delle lezioni di Kandinskij e Klee, e le testimonianze inedite del periodo che l’artista trascorse in prigionia in Russia, acquerelli eseguiti sulle lettere inviate alla moglie e agli amici caratterizzati da un’inaspettata esplosione di colore, che, oltre al significato di documentazione storica e al contenuto estetico, portano alla luce l’aspetto più profondamente umano dell’artista.

Infine, la mostra dedica un ampio spazio alle opere dipinte durante il soggiorno ventennale nella quiete dell’entroterra ligure, dove Hofmann visse l’ultima parte della sua vita, a conclusione di un percorso caratterizzato dalla continua ricerca nell’àmbito dell’astrattismo.