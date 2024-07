L’associazione Paracadutisti d’Italia ha ripulito il monumento ai Caduti

Ancora un recupero dei monumenti ai caduti. Domenica i paracadutisti dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia - sezione di Lucca, hanno effettuato una pulizia straordinaria del Viale della Rimembranza a Monte San Quirico. Il viale che conduce alla chiesa è dedicato ai caduti della Grande Guerra del Comune di Lucca ed è caratterizzato da un piccolo cippo iniziale con un elmetto modello "Adrian" dopo il quale si dipartono due file di piccoli cippi con la targhetta indicante il caduto, affiancate da un leccio. A metà del viale c’è un monumento commemorativo in marmo con la scritta "Ai caduti in guerra". I paracadutisti hanno effettuato una pulizia manuale, senza impiego di materiali chimici, della pietra e dell’erba che cresceva intorno ai cippi. L’impegno della Sezione A.N.P.D.I. di Lucca nella manutenzione dei segni della nostra Memoria, è frutto di un progetto di collaborazione con l’amministrazione domunale, in particolare con gli assessori alla Cultura Mia Pisano e al Patrimonio Moreno Bruni. I paracadutisti di Lucca hanno già effettuato altri interventi di pulizia al Monumento ai Caduti alla Chiesa di Monte San Quirico, alla Chiesa di Sant’Alessio che riporta i caduti dei Pioppeti, al Parco della Rimembranza di Mutigliano e al Monumento ai caduti del Piaggione.