L’Associazione Nazionale Paracadutisti ha ripulito il monumento ai Caduti

Nei giorni scorsi un gruppo della sezione lucchese dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia si è occupato di ripulire e sistemare il monumento ai Caduti che si trova nel parco della Rimembranza di piazzale Verdi. Il monumento, noto come “Faro della vittoria”, è collocato al centro del giardino e consiste in un grosso basamento su cui si erge un’alta colonna squadrata al cui vertice si trovano fasci littori e tricolori, il tutto sormontato da una stella. Davanti si trova il cippo con bassorilievi su cui è posata una grossa pietra delle montagne del Carso. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo (nella foto) gli assessori al patrimonio Moreno Bruni e alla cultura Mia Pisano, che stanno portando avanti questo progetto in collaborazione con la sezione lucchese dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia. Questo ulteriore intervento, che segue una serie di analoghi effettuati su tutto il territorio comunale, rientra nel programma di attenzione che il Comune sta rivolgendo ai monumenti ai Caduti della Prima guerra mondiale e che due anni fa ha prodotto anche una mostra in collaborazione con Italia Nostra e Progetto Memento, svoltasi nella chiesa di Santa Caterina.