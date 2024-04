L’associazione carabinieri dona bilancia pesa neonati all’ospedale

Una moderna bilancia pesa neonati è stato il dono che l’associazione Nazionale Carabinieri - gruppo volontariato e protezione civile Mediavalle, ha voluto fare per la Pediatria dell’ospedale San Francesco. A consegnare il dono Loris D’Alfonso e Giuseppe Piagentini, accompagnati dal comandante della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo, maggiore Biagio Oddo, e dal brigadiere Simone Bonaldi. I rappresentanti di ANC e Carabinieri hanno sottolineato che questo piccolo dono è un segno di ammirazione e profonda gratitudine nei confronti del personale della Pediatria e una maniera per stare vicini ai bambini che ogni giorno in questo luogo ricevono cure e assistenza e alle loro famiglie. Ad accoglierli nel reparto la responsabile degli ospedali della Valle, Romana Lombardi, accompagnata dalla ICO infermieristica Castori e da tutta l’équipe della Pediatra, a partire dalla direttrice della struttura di Lucca e Valle Angelina Vaccaro, la responsabile della Pediatria di Barga Elisabetta Spadoni, l’altro medico Lia Giusti, la coordinatrice delle ostetriche Elisa Bachini, l’infermiera Gabriella Storai e la OSS Marina Citti.