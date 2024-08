L’assessore Barsanti alla festa triennale della Beata Vergine

Per la prima volta dopo decenni, l’amministrazione comunale ha partecipato in forma ufficiale con il labaro ai festeggiamenti che si sono tenuti domenica ad Aquilea in occasione della festa triennale della Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Dopo la Santa Messa si è svolta la processione molto partecipata per le vie del paese, alla quale ha preso parte anche la filarmonica Alfredo Catalani di Porcari. Il Comune di Lucca era rappresentato dall’assessore alle frazioni Fabio Barsanti che attraverso la sua specifica delega ha avviato un percorso di sostegno e rivalutazione alle tradizioni dei paesi che compongono il territorio di Lucca.