L’assemblea generale per approvare il bilancio e anche un’elezione

Confartigianato Imprese Lucca comunica a tutti gli artigiani componenti a norma di Statuto l’Assemblea dell’Associazione, che l’Assemblea Generale annuale dell’Associazione è convocata, in prima convocazione, mercoledì 26 giugno alle 20, e in seconda convocazione sempre il giorno mercoledì 26 giugno alle 21 nella propria sede in viale Castracani traversa IV n.84. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2023, l’approvazione della relazione del presidente e di quella del consiglio generale sull’attività del 2023 e l’elezione di un componente il consiglio generale in sostituzione di uno deceduto.