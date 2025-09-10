L’asilo delle polemiche: "Quanti ambientalisti dalla memoria corta"

CAPANNORI"Ma dove sono gli ambientalisti a Capannori". E’ quanto afferma Fd’I sull’asilo di Borgonuovo. "C’è una sorta di "ecologia a comando" da parte dei vari organi ed associazioni ecologiste. Durante il consiglio comunale – dice il consigliere Matteo Petrini – ho fatto presente come tanti esponenti della sinistra ecologista siano rimasti in silenzio, associazioni o esponenti di partito che nei mesi ed anni passati hanno sempre fatto sentire la loro voce in occasione di abbattimenti di alberi o sfalcio di aree verdi in giro per la piana, ma che in questo caso hanno mantenuto un sospettoso silenzio". "Tagliare sei grandi alberi che fanno tanta ombra – dice Petrini – ci sembra un notevole danno, ma al contrario di quanto avvenuto in passato e casualmente sempre verso amministrazioni di centrodestra, nessuno ha alzato la voce, se non almeno la mano, per denunciare il fatto. Gli alberi verranno sostituiti, dicono da Piazza Aldo Moro, e vorremmo vedere, ma quanto tempo occorrerà affinché i nuovi alberi possano sostituire funzionalmente quelli abbattuti ci chiediamo? E dove sono finiti coloro che, su Lucca , sostenevano che era ridicolo giustificare l’abbattimento di alberi con la piantumazione di nuovi?"Perché nessun guru dell’ecologia si è fatto avanti? Perché non sono stati usati titoli catastrofici, quasi apocalittici? Pare di essere a Lucca quando nel 2021 furono abbattuti alberi per far posto alla ciclabile intorno alle Mura e fu solo grazie al cambio di Amministrazione che altri alberi vennero salvati da quello scellerato progetto. Sempre a lucca , in relazione ai famosi alberi di Villa Bottini insorsero verdi e ambientalisti, gli stessi che oggi, invece, tacciono riguardo a quanto sta succedendo a Borgonuovo. "In definitiva – conclude Petrini – ci aspettiamo che chi giustamente chi ha a cuore l’ambiente e la salute dei cittadini lo dimostri".M.S.