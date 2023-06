L’arte va in Manifattura E’ la mostra “Labirinto“

Ci siamo, è il D-Day. La mostra Labirinto, in corso a Palazzo delle Esposizioni, esce dallo spazio museale per far vivere le vie e le piazze di Lucca. Nel pomeriggio oggi, esattamente alle 16.30, il curatore Gian Guido Grassi accompagnerà i visitatori lungo un percorso itinerante tra indoor e outdoor, percorso che partirà dal Palazzo delle Esposizioni (con una visita guidata all’allestimento), per arrivare in piazzale Verdi alle 18, in modo da permettere ai visitatori di assistere alle installazioni live delle opere site specific di Moneyless e Tellas, due dei protagonisti della collettiva insieme a StenLex (le cui installazioni sono già visibili rispettivamente in piazza San Martino e piazza Antelminelli). La prima sosta prevista all’esterno è proprio in piazza San Martino, per conoscere l’opera di StenLex installata sulla facciata dell’edificio lo scorso 9 giugno.

La visita proseguirà poi verso piazzale Verdi, dove l’appuntamento è previsto per le ore 18, in modo da poter assistere all’installazione in diretta delle opere di Moneyless e Tellas. Le arcate del Baluardo San Donato, dove un tempo erano posizionate le cannoniere, accoglieranno invece l’arte di Moneyless, il quale, attraverso opere geometriche inserite all’interno dei tre archi, vuole indagare il parallelismo tra geometria e natura.

A Tellas, invece, sono state affidate le finestre della Manifattura Tabacchi - attualmente chiusa - su cui l’artista interverrà con motivi e figurazioni inerenti alla natura, dando allo spettatore l’impressione di scorgere, dall’esterno, un vero e proprio giardino che cresce dentro l’edificio, con l’idea che si possano valorizzare questi luoghi. Le installazioni saranno accompagnate da una colonna sonora a cura del compositore Federico de Robertis.