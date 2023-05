L’arte urbana di “Labirinto“ con il Ministero

Labirinto, la mostra diffusa nel tempo e nello spazio che porta l’arte urbana nel centro cittadino di Lucca, ha ottenuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Il riconoscimento arriva a pochi giorni dall’inaugurazione, che si è tenuta sabato 6 maggio 2023 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca. La mostra raccoglie le opere di alcuni tra gli artisti urbani italiani più quotati a livello internazionale: Moneyless, Sten Lex, Tellas. Curata da Gian Guido Grassi, è promossa da Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Lucca Sviluppo, con il contributo del Consiglio della Regione Toscana e del Comune di Lucca, inserita nel programma ViviLucca 2023.

“Siamo orgogliosi per il riconoscimento del patrocinio da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che testimonia il valore dell’offerta culturale promossa dalle Fondazioni Banca del Monte e Lucca Sviluppo all’interno del Palazzo delle Esposizioni”, dichiara Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca. “Negli ultimi anni il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha dimostrato una grande attenzione verso l’arte urbana, ampliando la collezione La Farnesina con le opere di street artist attivi e rinomati a livello internazionale. Tra questi ci sono anche i ‘nostri’ Moneyless e Sten Lex, entrati recentemente a far parte della collezione. Un riconoscimento che li erge ad ambasciatori della cultura italiana in continuità con i grandi artisti del nostro recente passato, come Vedova, Burri, Fontana e molti altri grandi nomi che ci rappresentano nel mondo”, commenta il curatore della mostra Gian Guido Grassi.

L’allestimento indoor a Palazzo delle Esposizioni resterà visitabile fino al 25 giugno 2023 (dal martedì alla domenica, orario 16-20, ingresso libero). Nei mesi di giugno, luglio e agosto l’arte è destinata a uscire dal palazzo: attraverso successive live performance Moneyless, Sten Lex e Tellas daranno vita a un percorso espositivo en plein air, che coinvolgerà edifici storici, chiese e l’antica cinta muraria.