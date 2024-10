L’arte lucchese in mostra. Palazzo Guinigi fa il bis

Proseguono nelle splendide sale di Palazzo Guinigi le due mostre curate dall’associazione di artisti lucchesi “ArteinLucca“, inaugurate giovedì alla presenza dell’assessore Giovanni Minniti, della consigliera regionale Valentina Mercanti, della storica dell’arte Lucia Morella e di Elisabetta Abela presidente di ArteinLucca.

Ispirata dalla cruda realtà che ci circonda, la rassegna “Il mondo che vorrei” si compone di opere pittoriche, fotografie, sculture e installazioni, realizzate per l’occasione da 40 artisti dell’Associazione: Francesco Andreozzi, Franco Avitabile, Michela Barsanti, Moreno Bartoli, Ilaria Bernardi, Sergio Betti, Marco Bianchi, Alda Breschi, Gudrum Burgstaller, Antonietta Capecchi, Cinzia Coronese, Lorenzo D’Angiolo, Anna Garibotti, Gavia, Giorgio Giorgetti, Cesare Giovacchini, Michaela Kasparova, Dimitrak Kote, Maria lera, Petra Leschus, Janet Kay Lilly, David Manetti, Marzia Martelli, Gianfalco Masini, Silvia Masini, Tito Mucci, Pierugo Orsoloni, Francesca Ore, Francesco Pellegrini, Stefano Pieroni, Eleonora Rossi, Armando Scaramucci, Gudrum Schmidt, Alma Sheik, Luciano Simonetti, Pietro Soriani, Paolo Vannucchi, Sara Vannucchi.

Il tema è incentrato sul modo in cui l’artista, nella sua interiorità, percepisce come dovrebbe/potrebbe essere la nostra vita: attraverso le sue immagini, quelle che la sua visione creativa gli suggerisce, dialoga con la collettività, fornendo sempre nuovi spunti di riflessione. Come scrive Lucia Morelli nelle pagine di presentazione della mostra “L’arte è una lente sul mondo che fornisce strumenti utili alla sua comprensione”.

All’interno della rassegna alcune sale sono dedicate alla Retrospettiva “Il viaggio” – Opere dal 1962 al 2016, dell’artista lucchese Ilaria Bernardi, scomparsa nel 2017, che si inserisce nel programma di celebrazioni degli “Artisti della Memoria”, che da anni l’associazione persegue per diffondere e promulgare le opere di artisti che hanno lasciato un segno nel panorama culturale nazionale e internazionale. La Retrospettiva segue un ordinamento cronologico, mirato a illustrare l’evoluzione del percorso artistico di Ilaria Bernardi, dall’astratto, all’informale, alle sperimentazioni polimateriche.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lucca, della Provincia, della Regione Toscana, che anche quest’anno ha sostenuto l’impegno culturale dell’Associazione con un contributo. La rassegna è aperta e visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 con ingresso libero.