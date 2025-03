L’arte della Garfagnana . Una rivisitazione digitale sulla cultura del territorio

Una serata, quella di stasera, alle 21.15 nella sala Luigi Suffredini con la presentazione dell’Arte, con la A maiuscola, della Garfagnana a 360 gradi, a cura di Cristoforo Feliciano Ravera, esperto di catalogazione, valorizzazione e promozione dei musei per la Provincia, con la compartecipazione del Circolo Fotocine Garfagnana e del Consiglio regionale della Toscana. "Si tratta – spiega il conduttore dell’incontro Ravera - di una proiezione digitale basata sulla rivisitazione delle opere d’Arte esistenti in Garfagnana o provenienti dall’area, che hanno caratterizzato storia, identità e cultura della nostra valle. In pratica un assemblaggio di materiale fotografico, attinto direttamente dal mio archivio, relativo alle emergenze artistiche del territorio che vanno dalle Statue Stele ritrovate nel territorio del comune di Minucciano ed arrivano all’arte contemporanea rappresentata dai pittori e scultori di cui il ‘900 è stato prolifico sul nostro territorio".

"Il tutto - prosegue Ravera - passando attraverso le testimonianze medievali, quelle romaniche, la scultura lignea, la pittura sacra e le ceramiche rinascimentali di cui si conservano straordinari esempi all’interno delle chiese e degli eremi. Insomma una visita a volo d’uccello - aggiunge - nei luoghi più suggestivi della Garfagnana introducendo l’approccio ambientale con immagini di paesaggio e di architetture relativi ai contenitori". "Passeremo - conclude- dall’ eremo alpestre di Capraia alle chiese rurali di Rocca Soraggio, Borsigliana, Vitoio, per scendere nel capoluogo Castelnuovo passando per le aree di Camporgiano, Castiglione, Villa Collemandina".

Dino Magistrelli