Larocca allo Sky Stone. Un concerto in vetrina

Tornano i “Concerti in Vetrina“ dello Sky Stone & Songs con lo showcase di domenica 26 novembre alle 17, quando Massimiliano Larocca presenta il suo nuovo album ‘Daimon’, uscito lo scorso 20 ottobre per Santeria RecordsLa Chute Dischi (distribuzione Audioglobe), con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Hugo Race.

‘Daimon’ è una collezione di canzoni che racconta la ricerca di un destino individuale e del disegnoimmagine che a esso soggiace, rifacendosi al mito di Er, raccontato da Platone ne ‘La Repubblica’. Ma non è solo questo: è anche il racconto della lotta e del contrasto che può nascere con questo demoneangelo, il ‘compagno segreto’ che accompagna il nostro cammino. In dieci brani, Larocca racconta un viaggio della ‘notte dell’anima’, come diceva Giovanni della Croce e lo fa attraverso suoni che attingono a piene mani al dark blues, alla musica da film e alla canzone d’autore. In questo modo, Larocca riesce a far divenire quello che inizialmente appare come un cammino personale, un cammino di fatto collettivo.

“Non saremo più gli stessi” è il primo estratto dell’album: un soul moderno che mette subito in mostra quello che sarà uno degli elementi caratterizzanti di questa collezione di nuove canzoni: la voce seducente di Federica Ottombrino, artista napoletana già nel duo di culto Fede’n’Marlen che in “Dàimōn” ha un ruolo di primissimo piano. “Giorni di Alcione”, “Nessun perduto amore”, “L’abbandono” sono brani in accordature aperte che rimandano al folk visionario di Nick Drake, Tim Buckley, John Martyn ma anche Mark Eitzel - tutti riferimenti sottesi nella scrittura di Larocca. Se “Fatale” e “La banlieue” sono racconti musicali in chiave nouvelle vague, ci sono anche 2 brani che raccontano con ampie metafore letterarie il momento buio della pandemia: “Leviatano” e “Cul de sac”, che chiude l’album.

Il live di Masssimiliano Larocca allo Sky Stone è a ingresso libero. Per informazioni si può consultare il sito www.skystoneandsongs.it o telefonare allo 0583491389.