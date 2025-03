Largo ai giovani. Solisti di talento sul palco di Aml

Giovanissimi e bravissimi, la violinista Giulia Rimonda e il pianista Lorenzo Nguyen si esibiranno per l’Associazione Musicale Lucchese domani alle 17:30 sul palco dell’auditorium del Conservatorio Boccherini e porteranno la Romanza per violino e pianoforte op. 23 di Amy Beach; il Poeme op.25 (trascrizione per violino e pianoforte) di Ernest Chausson e la Sonata in si minore per violino e pianoforte, P 110 di Ottorino Respighi.

Al mattino, Rimonda e Nguyen - che insieme non fanno 50 anni di età – incontreranno i ragazzi del Liceo Machiavelli per proporre una lezione-concerto e “dimostrare” come la distanza tra la musica classica e quella pop o rock è molto più piccola di quanto si pensi. Il progetto di cui Rimonda e Nguyen sono parte si chiama Livemotiv, è promosso dall’associazione musicale De Sono e dalla Fondazione Agnelli e si rivolge agli studenti e ai docenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia. L’incontro lucchese fa parte del calendario di Musica Ragazzi.

Giulia Rimonda, nata a Torino nel 2002, ha debuttato nel 2023 all’Amphitheatre Richelieu di Parigi e alla Royal Opera House di Muscat. Ha un’intensa carriera concertistica in Italia e all’estero, sia come solista che in formazioni cameristiche. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio Giovanna Maniezzo dell’Accademia Chigiana e il premio Roscini–Padalino 2022. Dal 2022 studia con Boris Garlitsky a Parigi.

Lorenzo Nguyen, ventisettenne pianista torinese, è stato nominato Echo Rising Star per il 2025/26 con il Trio Chagall e ha vinto il prestigioso Prix Yves Paternot del Festival di Verbier. Ha debuttato alla Wigmore Hall di Londra ed è stato selezionato come YCAT Artist. Si è esibito con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino e ha collaborato con artisti come Bruno Giuranna e Roberto Bolle. Suona in duo con la violinista Giulia Rimonda ed è cofondatore del Trio Chagall, vincitore di numerosi premi internazionali.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 8 euro (per soci Aml, enti convenzionati e gruppi con min. 5 persone); studenti universitari e di conservatorio 5 euro, under 14 2 euro (su Vivaticket).