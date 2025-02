“L’area di Maggiano è ben sorvegliata dalle telecamere“

Dopo l’ultimo arresto effettuato dalla Polizia per furto in flagranza nell’ex ospedale di Maggiano, l’Asl Toscana nord ovest ribadisce il suo ringraziamento alle forze dell’ordine, nel caso specifico alla Questura, per la grande collaborazione e l’impegno a tutela di un presidio storico. L’Asl ribadisce che la zona è presidiata da telecamere ed è presente anche un sistema di allarme collegato a una ditta di vigilanza. “Grazie a queste misure – evidenzia l’ingegner Nicola Ceragioli – nonostante la grandezza e complessità del sito riusciamo a vigilare in tempo reale su gran parte del complesso, avvisando le forze dell’ordine in caso di necessità“.