Lara è la prima finalista in questa edizione del concorso fotografico

E’ la cagnolina Lara (nella foto) ad aggiudicarsi il primo posto in finale di questa avvincente edizione di “Randa Joe“ e ora per lei si fa sempre più concreto il sogno di una famiglia. Lunedì è in programma la seconda semifinale di “Randa Joe“ e poi lunedì 11 settembre la finalissima. Come nel caso di Rocky ed altri amici a quattro zampe, è possibile adottare anche “in corsa” i cani ancora in cerca di casa facendone richiesta tramite l’apposita mail dedicata [email protected], gestita e seguita dalle responsabili delle associazioni che collaborano con il progetto del Comune di Lucca, insieme a Lucca Crea ed In-Habit LUCCA.