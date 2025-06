L’appello per cinque sì al referendum

Parte da Altopascio un appello pubblico a pochi giorni dal voto referendario. A farlo sono gli assessori Daniel Toci, Alessio Minicozzi, Valentina Bernardini e Adamo La Vigna, insieme ai consiglieri Ilaria Sorini, Giovanni Pippi, Rina Romani, Federica Biagetti, Martina Cagliari, Martina Mandroni, Graziano Salvucci e Nicola Calandriello, rispettivamente della lista Pd e delle due liste civiche che compongono la maggioranza. "Tra pochi giorni - dichiarano congiuntamente - siamo chiamati ad esprimerci su una consultazione referendaria che ha visto coinvolti per settimane, non solo il mondo politico e sindacale, ma i tanti cittadini e lavoratori che hanno riempito le piazze, presenziato ai mercati per il volantinaggio, partecipato ad assemblee e riunioni. Di fronte a tale e tanta mobilitazione chi, come noi, ricopre un ruolo pubblico, ha la responsabilità di schierarsi e di farlo pubblicamente". La storia dell’ultimo ventennio ci ha dimostrato, che la tanto decantata flessibilità occupazionale, non solo non ha fatto crescere il Paese - come qualcuno teorizzava - ma ha reso la precarietà una condizione strutturale. In questo contesto, i lavoratori hanno perso ogni potere di contrattazione, diventando quasi un ingranaggio Solo le urne ci diranno se l’obiettivo, ovvero il quorum, sarà raggiunto o meno, ma è giusto crederci e utilizzare ogni singolo giorno che resta per parlare con amici, conoscenti e colleghi. Il clima intorno a questa consultazione non è dei migliori; è diventata una "bagarre" politica invece che una lotta di civiltà".

M.S.