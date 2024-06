Lanfri sempre più in alto. Questione di “Resilienza“

Una bella iniziativa in coda all’anno scolastico appena concluso, grazie all’atleta paralimpico Andrea Lanfri. E’ stato lui a portare la sua esperienza e le sue incredibili avventure nei racconti in classe con l’ultima edizione del progetto “Resilienza 2024” promosso dall’associazione Over All Limits, e supportato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dal Comune di Capannori.

Colpito nel 2015 da una meningite con sepsi meningococcica Andrea Lanfri ha vissuto le drammatiche conseguenze della malattia, perdendo entrambe le gambe e sette dita delle mani. Molti si sarebbero arresi di fronte a una situazione del genere, ma non Andrea che dopo un difficoltoso recupero, affamato di vita decide di rimettersi in gioco. Prima con il ritorno alla sua vita normale, poi con la sua grande passione, quella per la montagna. Nel giro di una manciata di anni Andrea è così andato dalle Apuane, le sue montagne di casa, fino in cima al mondo, diventando il primo atleta pluri-amputato a scalare l’Everest. Un vero è proprio sogno che oggi si sta concretizzando ulteriormente, con il progetto “Seven Summits”. Andrea è infatti in corsa per essere il primo atleta con pluri amputazioni a completare la collezione delle Seven Summits, le 7 vette più alte di ogni continente. La sua è una storia carica di emozioni, che raccontata ai giovani diventa mezzo per la promozione di uno stile di vita diverso, fatto di azioni concrete e di sogni che si possono avverare, se perseguiti con impegno e determinazione.

Nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, attraverso il progetto “Resilienza 2024” studenti delle elementari, medie e superiori delle province di Lucca e Pisa, hanno avuto modo di assistere a proiezioni e ascoltare la testimonianza di Andrea, ma anche di partecipare a letture e vivere laboratori sulla montagna, dove si sono messi in gioco in prima persona. “Resilienza 2024 non è un progetto nuovo, ma un’attività che mi regala una grandissima soddisfazione” spiega Andrea Lanfri.

“Da anni ormai, con l’associazione Over All Limits, realizziamo incontri con le scuole, cercando di essere sempre più strutturati ed efficaci nel messaggio che vogliamo lanciare. Questo anche grazie al supporto degli enti e delle istituzioni che credono in queste attività”.