L’alba di Verdemura. Settanta espositori. Il tulipano e la camelia sul red carpet 2024

I mille colori, le forme più bizzarre, le piante più rare o semplicemente le più belle. Sboccia la primavera con VerdeMura, la mostra mercato unica nel suo genere e fra le più importanti in Italia, che anima di colori e profumi le Mura di Lucca, dal 5 al 7 aprile, dedicata a fiori, piante, vita all’aria aperta e tutto quanto fa “green”, condita con mostre, incontri a tema e presentazioni di novità editoriali.

Organizzata da Lucca Crea e Comune di Lucca, la fiera giunge quest’anno alla 15esima edizione e rende protagonista un simbolo della nuova stagione: il tulipano. Di questo eccezionale fiore, ci sarà l’occasione di ammirare una collezione di varietà storiche che lungo un’ideale linea temporale ci porta dal mitico Semper Augustus, il bulbo più costoso e desiderato della storia, alle selezioni più moderne. Incontri a tema, piante da acquistare e un punto selfie, tutto dedicato al tulipano.

Una settantina gli espositori del verde attesi da tutta Italia e dall’estero, pronti a proporre piante nuove e classiche per dare una sferzata di energia a davanzali, terrazzi e giardini, il tutto nella splendida cornice delle storiche Mura di Lucca, nello spazio fra i baluardi San Regolo e La Libertà. Incontri tematici sul mondo del verde, spaziando dalle piante di casa alla coltivazione dell’orto in balcone, artigianato e gastronomia, visite guidate all’Orto Botanico, le giuste occasioni per trascorrere all’aperto circondati dalla bellezza una giornata con gli amici o la famiglia. Nei sotterranei dell’Orto Botanico lo spettacolo unico di Fior di Camellia “24”, mostra di fiori recisi che vedrà partecipare diverse realtà del territorio, con centinaia di esemplari diversi, in un momento comune per far conoscere e promuovere la cultura di questo fiore simbolo di giardini e ville storiche di tutta la Toscana. La possibilità da parte del pubblico di partecipare attivamente eleggendo il fiore più bello di questa edizione.

Verdemura è una mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, pensata anche per le famiglie, con una particolare attenzione alle nuove generazioni che si accostano al giardinaggio, alla botanica e all’ambiente, grazie all’ingresso libero fino a 14 anni non compiuti e con un calendario di eventi, appositamente concepiti in uno spazio dedicato “Young Gardening”, sul baluardo San Regolo. Si aggiungono poi una serie di laboratori per liberare la fantasia per bambini e bambine che possono così avvicinarsi alle tematiche della tutela e del rispetto del verde e degli animali attività creative e giocose.

I luoghi di VerdeMura sono ancora quelli: baluardo San Regolo, baluardo la Libertà e Orto botanico. Presto apriranno le prevendite per le tre date del 5, 6 e 7 aprile: acquistando il biglietto di ingresso di una delle due manifestazioni sarà possibile visitare anche l’altra con solo 4 euro.

L.S.