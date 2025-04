Lago di Gramolazzo. Bando del Comune per affidare il campeggio

Dopo aver dato il via ai lavori di straordinaria manutenzione della struttura, per un importo complessivo di 550 mila euro, interamente posti a carico del bilancio comunale, il Comune di Minucciano ha pubblicato il disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del Campeggio sul Lago di Gramolazzo, in località Foresto. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 25 giugno prossimo, alle ore 12. La gara si svolgerà il 26 giugno, alle 9, nella sede dell’Unione Comuni Garfagnana (in via Vittorio Emanuele, 9 Castelnuovo). Gli operatori economici possono visionare e scaricare la documentazione completa di gara sul sito del Comune di Minucciano: https://www.amministrazionetrasparente.eu/minucciano/ e sulla piattaforma digitale Start: https://start.toscana.it/. Il bando riguarda la gestione della struttura ricettiva e delle attività complementari (bar, ristorante, spaccio prodotti) per un periodo massimo di 25 anni. Il canone annuo a base di gara, sul quale effettuare l’offerta al rialzo, è fissato in 15 mila euro per un valore complessivo della concessione, alla fine dei 25 anni, stimato in 375 mila euro. Data l’importanza del Campeggio per l’economia locale e lo sviluppo complessivo del territorio, l’Amministrazione comunale auspica un’ampia partecipazione alla gara da parte di qualificati operatori del settore. Ferme le opere di straordinaria manutenzione disposte e attualmente in corso di esecuzione dal Comune, così come le future opere di straordinaria manutenzione, che rimarranno a carico dell’Ente, il concessionario dovrà fare quanto necessario per l’avvio della struttura (fornitura di arredi, tende, etc.) e provvedere, poi, alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree concesse. È obbligatorio effettuare un sopralluogo delle aree oggetto di concessione, al fine di verificare lo stato dei luoghi e predisporre un’offerta adeguata. I partecipanti alla gara dovranno presentare un piano di gestione con il quale spiegare come intendono gestire e valorizzare il bene oggetto di concessione, quali interventi migliorativi intendono porre in essere e, conseguentemente, per quanti anni (fino al massimo di 25) chiedono che si estenda la concessione. Criteri di valutazione: progetto di gestione e valorizzazione fino a 75 punti; rialzo offerto sul canone minimo fino a 25 punti.

Dino Magistrelli