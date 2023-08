Ladri di Rolex arrestati a Riccione e Lucca: 21enne finisce in carcere

Arrestato a Riccione uno dei due uomini che a giugno tentarono di rapinare una signora del suo Rolex Daytona, del valore di 30mila euro, in via Pisana. Il 21enne è stato rintracciato dai carabinieri emiliani durante un’attività di controllo del territorio. Fermato a bordo di un’auto, è poi risultato essere destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Lucc, perché gravemente indiziato di aver commesso la tentata rapina del 20 giugno scorso.

La donna era appena uscita da un’agenzia di viaggi quando venne avvicinata con una scusa banale da un uomo che poi cercò di strapparle l’orologio di dosso. La vittima riuscì a opporre resistenza e a metterlo in fuga attirando l’attenzione dei presenti. Il ladro raggiunse così il complice che lo stava aspettando in auto e insieme scapparono via. La corsa, però, terminò poco dopo contro il muretto di una casa, dove finirono per sbattere a causa del nervosismo. Si convinsero di essere inseguiti da un poliziotto in borghese, ma in realtà era un semplice cittadino che aveva assistito alla scena. Riuscirono comunque a far perdere le tracce, proseguendo a piedi.

A distanza di oltre un mese, uno dei due è stato rintracciato per caso pochi giorni fa a Riccione. Una volta arrestato, ed espletate le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato nel carcere di Rimini, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale avvisata.