L’Accademia della Pubblicità incontra i cinesi

Lucca parla anche cinese grazie alla sua Accademia Della Pubblicità, una nuova realtà lucchese che sta nascendo a San Concordio. Nei giorni scorsi nella sede in Viale San Concordio 461 si è tenuto un importante incontro tra l’Accademia Della Pubblicità di Lucca ed il Taizhou Vocational & Technical College della citta di Taizhou nella provincia dello Zhejiang in Cina. Alla presenza dell’assessore all’Istruzione Simona Testaferrata e del consigliere Stefano Pierini per il Comune di Lucca è stato firmato un protocollo di intesa tra le due Scuole per sancire una collaborazione nata già nell’Ottobre 2024 con un primo soggiorno studio degli studenti dell’Accademia Della Pubblicità presso la scuola in Cina. Erano presenti per l’Accademia Della Pubblicità Nicola Del Giudice, professore di Art Direction e Amministratore di Accademia Della Pubblicità, Luca Palatresi, professore di Fotografia,.Paolo Lupi, professore di Fotoritocco ed Impaginazione, Francesco Sani, professore di Design e promotore dell’iniziativa. Erano presenti per il Taizhou Vocational & Technical College: Hu Shaoguang, Segretario del Partito, Xu Chenhong, Direttore Ufficio Amministrativo, Zhang Ying, Delegato agli Affari Accademici, Xu Yicheng, Direttore Della Cooperazione Locale, Li Hua, Vicepreside della Scuola di Architettura ed Ingegneria, Li Yinshu, Preside della Scuola di Information Technology ed Ingegneria La firma di questo documento traccia una rotta internazionale per la giovane Accademia Lucchese, un gruppo di studenti partirà infatti alla volta del Taizhou Vocational & Technical College il prossimo ottobre per continuare a costruire un ponte fatto di cultura, integrazione e professionalità.