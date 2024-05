Laboratori da sei a ottant’anni . Per riscoprire arti e relazioni

Mission dichiarata: ritrovarsi e creare spazi nuovi dove condividere passioni, attività e rapporti svincolati dagli obblighi quotidiani. E’ il fil rouge dei progetti vincitori del bando.

“LuccaXplorer”, ad esempio, che vede come ente capofila Centro Prov.Le Sportivo Libertas Lucca Aps, ente gruppo proponente Associazione Umanitaria Yra Odv, partner Anffas Lucca Ets - Aps Associazione Locale di Famiglie e Persone Con Disabilità Intellettiva e Disturbi Del Neurosviluppo, Arci - Comitato Regionale Toscano Aps Onlus, Centro Nazionale Per Il Volontariato Studi, Ricerche e Collegamento Fra Le Associazioni e i Gruppi Odv, Fondazione Villaggio del Fanciullo Onlus, Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati Odv, Istituto Superiore Professionale Sandro Pertini, L’Impronta - Società Cooperativa Sociale, Odissea Società Cooperativa Sociale. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro. “La nostra idea – spiegano Rebecca, Paula e Michela – è creare un’applicazione che in ogni fase del proprio sviluppo coinvolga giovani anche stranieri minori non accompagnati. Si baserà su una sorta di caccia al tesoro interattiva per scoprire le bellezze di Lucca. Inizieremo subito, grazie al finanziamento, e continiamo di averla pronta a dicembre“.

“Ricre...Azione!” è invece il tema dell’ente capofila Agorà Per Marlia Aps, ente gruppo proponente Arciconfraternita di Misericordia di Maria SS. Del Soccorso, partner Associazione di Volontariato Culturale Aeliante Odv, Comune di Capannori. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro. “Il nostro è un progetto intergenerazionale che propone laboratori tra anziani e bambini, da 6 a 80 anni e oltre, con volontari formati. I nostri spazi operativi sono alla Misericordia di Montecarlo e a Marlia. Tra generazioni tanto lontane si crea in realtà una bella intesa, sul terreno del gioco ma anche culturale imparando a suonare uno strumento o a lavorare all’uncinetto ad esempio. Anche gli adolescenti sono coinvolti come volontari“, spiegano le psicoloche Valentina Paolicchi e Sara Martini. “In un mondo fatto di separazioni è importante recuperare l’aspetto relazionale, una ricchezza immensa“, sottolinea Laura Matteucci di Agorà per Marlia.

“Felicità fa rima con comunità”, vede come ente capofila Amici dell’Oratorio Don Carlo Serafini di San Vito Odv, ente gruppo proponente Associazione Delle Famiglie Per La Salute Mentale Odv, partner Amani Nyayo Odv, Parrocchia di San Vito -Lucca. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro. “Da tre anni portiamo avanti un laboratorio punto di incontro di oltre 300 persone tra volontari, giovani e anziani – spiega don Piero Ciardella – Una realtà importante per un quartiere con difficoltà come San Vito, oltretutto sempre operativa anche nei mesi di luglio e agosto“.

Laura Sartini