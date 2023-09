L’abbraccio della città al campione ”Un giorno davvero emozionante“

Nel caloroso abbraccio del campo Coni a Marcell Jacobs, non erano presenti solo i ragazzi, ma anche i vertici della società atletica Virtus, che con grande onore e tanto orgoglio hanno accolto l’atleta insieme al primo cittadino Mario Pardini e all’assessore allo sport Fabio Barsanti.

"Come fondatore della società, dopo quarantotto anni, credo di poter dire che questa festa sia una delle cose più importanti fatte dalla Virtus per i propri ragazzi – ha detto il vice presidente Sergio Martinelli – L’incontro con il campione olimpico, che da ragazzo ha vestito anche lui la maglia Virtus, è un appuntamento bellissimo per questi giovani a testimonianza che il lavoro e l’impegno portano a iniziative speciali, non solo di tipo agonistico".

"Siamo lieti di questo tempo che Marcell ci ha dedicato – racconta il Presidente Nando Caturegli – Siamo felici e onorati che i nostri ragazzi, quelli per i quali la società si impegna da anni ogni giorno e che rappresentano il nostro futuro, abbiano l’opportunità di incontrare il campione olimpico in un momento di festa particolarmente importante per ognuno di noi".

"E’ un giorno estremamente emozionante per tutti noi. Aspettavamo questo momento, quello di rivedere al Campo Scuola dove quotidianamente si allenano i nostri ragazzi, il Campione olimpico dei 100 metri – aggiunge il direttore tecnico della Virtus Matteo Martinelli – Siamo estremamente orgogliosi che abbia deciso di incontrare i nostri atleti sulla stessa pista che lo ha visto protagonista in passato. L’auspicio è quello di aver regalato ai ragazzi, alle loro famiglie e alla città una giornata che possa rimanere indelebile nella memoria. Da oltre quaranta anni la Virtus ha come priorità la crescita umana prima che sportiva dei giovani e questa festa vuole segnare una data importante nel cuore sportivo della città di Lucca".

"E’ stato veramente emozionante ‘conoscere’ Marcel Jacobs e sentire quanto sia rimasto affezionato alla nostra città e alla società Atletica Virtus Lucca, definita da lui stesso la sua ‘seconda casa‘"; è stato il commento dell’assessore Fabio Barsaanti affidato ai social poco dopo l’appuntamento al campo Martini.

