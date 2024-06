La zuppa di Sant’Angelo in Campo fa tris. Specialità a km zero da domani a domenica

Domani sera, e poi ancora sabato e domenica, Sant’Angelo in Campo ospita la sagra della zuppa preparata dalle cuoche del paese. Un piatto a base di verdure e pane qualche ingrediente segreto, ma anche maccheroni al ragù, carne alla griglia, torte con i becchi, birra alla spina, cocktail. Poi tanta musica e possibilità di ballare. Due grandi novità per questa edizione: domani la discoteca Concorde atterra sulla pista di pattinaggio con due grandi Dj, Massimo Bani e Luca Berger,il fotografo Claudio Scinto e il

PR Jerome Mimmo. L’altra novità è per sabato e sarà la Fiesta Latina con Alex Dj e l’esibizione di “Luca y Sofia“ di MM Passione Danza Lucca, pluricampioni in questo stile che coinvolgeranno e inviteranno anche i più timidi a ballare di MM Passione Danza. La serata di chiusura non poteva che essere affidata ad un Dj ormai consolidato come il superlativo Steve Martin. Quest’anno per altro sarà il 50° anniversario del gruppo di Sant’Angelo, e il divertimento ne guadagna. Come sempre spazio alla solidarietà: “Al momento non abbiamo ancora scelto il destinatario dei fondi che verranno raccolti, sono molti i progetti che ci interessano. Veniteci a trovare e li scoprirete“.