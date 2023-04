La Uil cresce in Kedrion Voti più che raddoppiati

Una crescita quasi esponenziale quella della Uil all’interno di Kedrion Biopharma, una delle principali aziende della Valle del Serchio e di tutta la provincia di Lucca che conta in tutto quasi 900 dipendenti di cui gran parte ad alta specializzazione. Le elezioni sindacali che si sono svolte dal 28 al 31 marzo hanno sancito la forte presenza della Uiltec, sindacato di categoria, fra i lavoratori. Dai 99 voti di tre anni fa, la Uiltec Uil ha ottenuto 241 preferenze, secondo sindacato più votato e solo per due preferenze non è diventato il primo. La Femca Cisl ha ottenuto 243 voti, 214 la Fciltem Cgil. Comunque sono stati ribaltati i rapporti di forza almeno in termini generali rispetto alle altre sigle sindacali. "La ripartizione dei seggi – sottolineano Massimo Graziani, segretario Uiltec Toscana Nord, e Giacomo Saisi, della segreteria Uil area nord Toscana – assegna 6 delegati alla Cisl, 5 alla Uil e per una ripartizione dei resti 5 anche alla Cgil. Per noi si tratta comunque di un grandissimo successo, un risultato eccezionale".