La tradizionale fiaccolata natalizia. Centinaia le luci accese per strada da parte delle associazioni locali

Uno dei messaggi più potenti sul valore della solidarietà e della condivisione è arrivato anche quest’anno dalla Valle del Serchio e da Gallicano che, con la sua 44esima "Fiaccolata Natalizia", lo scorso sabato sera ha illuminato le strade del borgo della Garfagnana con la fiamma della generosità e dell’altruismo. Centinaia le fiaccole accese, dopo il rito della benedizione officiata da don Fiorenzo Toti, in una giornata tutta dedicata alle associazioni paesane, ai comitati, al convivio, alla partecipazione gioiosa dei ragazzi delle scuole dell’Istituto Comprensivo e della Scuola di Bandiera, quest’ultima serbatoio per musici e sbandieratori in erba, sotto l’’egida di uno dei fiori all’occhiello della comunità, il Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano. Da non dimenticare, poi, la presenza degli attivi ragazzi e ragazze della Consulta Giovanile locale, dei giocatori e sportivi "Amici di Nico" e dei tanti volontari dei gruppi di Protezione Civile e Misericordia di Gallicano. Una bella sorpresa la nuova e grande istallazione, un carro natalizio con tanto di renne creata dalla Compagnia della Ribalta, ha allietato la manifestazione, mentre dal palco, poco prima della partenza effettiva, il sindaco David Saisi ha salutato le istituzioni, tanti i rappresentanti di amministrazioni comunali e primi cittadini della Valle, e gli ospiti presenti. Tra loro, l’atleta paralimpico Stefano Gori, molto affezionato alla manifestazione, e Luca Farinelli, il fisioterapista gallicanese che fa parte della nazionale italiana di Tennis, molto applaudito anche per la recente e storica vittoria da parte della squadra italiana della mitica "Coppa Davis". Un premio speciale è stato poi assegnato all’amata voce che da anni introduce e commenta la manifestazione, Alessandra Pia. I ringraziamenti non sono mancati per gli organizzatori e per gli amministratori e tecnici comunali che, con il loro costante impegno, hanno contribuito ancora una volta alla buona riuscita della suggestiva e coinvolgente "Fiaccolata Natalizia di Gallicano e della Valle del Serchio".

Calorosa accoglienza in piazza per il gruppo di Riaccendiamo la Fiaccolata, organizzata dalla Polisportiva "Vis Movendi".

Fiorella Corti