La staffetta dei fumetti in città. A marzo torna “Collezionando“

Una due giorni dedicata al fumetto e alla cultura vintage pop con grandi ospiti e collezioni uniche. È stata presentata ieri mattina in occasione dell’ultima giornata del Lucca Comics and Games la nuova edizione di Collezionando, il festival che, ancora una volta, porterà la primavera al Polo Fiere nel fine settimana del 22 e 23 marzo. Durante la presentazione, alla quale hanno partecipato il curatore della manifestazione Dario Dino Guida e il giornalista Rai Riccardo Corbò, è stato svelato anche il nuovo manifesto realizzato dalla fumettista Alice Milani. Tra i super ospiti lo storico collaboratore di Hugo Pratt per Corto Maltese, Lele Vianello, e Mario Natangelo, uno dei più importanti vignettisti satirici contemporanei. Come ogni anno, inoltre, saranno presenti tutte le principali community del fumetto italiano, associazioni ludiche e naturalmente tantissimi autori, disegnatori e illustratori.

Collezionando sarà ancora una volta un’occasione speciale per incontrare i mostri sacri del fumetto e giovani di talento, acquistare pezzi rari per la propria collezione, rispolverare le proprie abilità nel gioco insieme ad amici vecchi e nuovi, di tutte le età. È infatti il luogo ideale per completare la propria collezione di fumetti, figurine e collectibles, trovare le ultime uscite editoriali e incontrare i propri artisti e le artiste del cuore. Un viaggio non solo alla riscoperta del vintage da collezione italiano, europeo ed americano, ma anche dei manga e degli anime classici, nonché del retrogaming. Nei prossimi mesi saranno annunciati altri ospiti, novità e altri imperdibili contenuti. “Un evento gioiello organizzato da appassionati per appassionati – ha commentato il curatore Dario Dino Guida – Mancano i numeri e le grandi folle del Lucca Comics ma la sua forza è proprio questa: i visitatori potranno godersi in totale tranquillità la manifestazione magari anche confrontandosi con gli autori. L’evento è dedicato al vintage ma in realtà gli incontri sono molto legati anche all’attualità”.

“Ci stiamo evolvendo, siamo ancora all’ottava edizione quindi abbiamo ancora tempo per crescere e migliorare – ha aggiunto il curatore – Sicuramente in futuro dovremo ragionare sulla possibilità di estendere almeno a un giorno in più la manifestazione, senza però far diventare l’evento insostenibile”. Non ancora confermato, ma anche nella prossima edizione di Collezionando ci sarà sicuramente una collaborazione con l’evento Verdemura.

Giulia Prete