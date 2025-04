La Sr 445 torna ad essere percorribile anche di notte

GARFAGNANABuone notizie in arrivo per gli abitanti della Valle e per automobilisti che transitano abitualmente sulla strada regionale 445 della Garfagnana dove, da ieri sera nel tratto nel comune di Castelnuovo in località Molinetto, torna attiva la percorrenza anche nelle ore notturne. In questa area viaria, sono in corso dallo scorso 17 febbraio importanti lavori di ripristino e sistemazione della sede stradale da parte della Provincia di Lucca che a causa dell’aggravamento del movimento franoso per le intense piogge di metà marzo, aveva dovuto emanare l’ordinanza della nuova regolamentazione del transito in loco, prevedendo la chiusura notturna dell’arteria stradale dalle 20 alle 6 del mattino. Una chiusura necessaria per accelerare gli invasivi interventi di ripristino compiuti da ditte specializzate grazie a cui adesso si sta procedendo alla riapertura notturna, anche se resta attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, come del resto accade durante le ore diurne. A oggi risulta ultimata la realizzazione di gran parte dei pali di sostegno, mentre gli altri interventi previsti dal programma dei lavori potranno essere svolti a viabilità aperta con il senso unico alternato. Nel contempo, l’ordinanza conferma le limitazioni previste sulla SP43 "di Monteperpoli", la viabilità alternativa prevista per raggiungere la Garfagnana, dove vige il divieto di transito a tutti i mezzi pesanti, con massa complessiva superiore a 3,5t, con l’eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico che comunque saranno limitati a 18t e a 10,8m di lunghezza. L’ente di Palazzo Ducale segnala che, comunque, i lavori proseguiranno anche nelle prossime settimane e che i tecnici provinciali non escludono eventuali altre chiusure totali notturne, nel caso fossero necessari lavori di particolare rilevanza da eseguire in massima sicurezza.

Fio. Co.