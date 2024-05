La squadra di Lunardi. Volti noti, new entry ma anche giovanissimi

"Il nostro programma non è e non sarà un libro dei sogni, bensì più un racconto di ciò che potrà essere l’adeguata e più coerente convergenza di gestioni che il territorio richiede ad un’amministrazione, attraverso l’impegno di persone che hanno passione, che vivono e conoscono le esigenze del proprio territorio, con dimostrata capacità di ottimizzare le finanze, nonché con capacità di ricerca dei più attinenti contributi reperibili, oltre ad una corretta politica a servizio delle necessità quotidiane del cittadino".

Con queste parole, il candidato a sindaco del comune di Fosciandora, Moreno Lunardi, ha presentato pubblicamente programma e squadra della sua lista civica "Uniti per Fosciandora". Spiegata anche la visione futura con il richiamo ai tanti progetti in continuo divenire. Dal turismo ecosostenibile, alla residenzialità per favorire il ripopolamento territoriale, al centro di importanti investimenti già finanziati con i bandi vinti per diversi milioni di euro, fino ai progetti di riqualificazione e rigenerazione degli edifici, tra gli altri argomenti toccati. Questo, il gruppo, composto da "storici" collaboratori e volti nuovi, giovani e particolarmente appassionati al loro territorio d’origine, felici di poter dare il proprio contributo mettendosi a completa disposizione dei propri concittadini per garantire un contributo costruttivo alla causa Fosciandorina, come hanno dichiarato loro stessi nei loro interventi. La lista è composta da alcuni amministratori attuali, dunque, come Roberto Bechelli, Marcella Pioli, Elena Bernardi, Ilaria Nardini, Simone Tognetti e Alessandro Salotti, affiancati dall’esperienza del nuovo ingresso di Luciana Adami, con il proprio trascorso lavorativo all’interno della Comunità Montana prima e poi dell’Unione Comuni Garfagnana. I giovanissimi presenti nella lista "Uniti per Fosciandora" sono Timoteo Rossi, Daniel Ferrari e Gabriele Ferrari. "Una forza , quella dei giovani collaboratori, tale da poter continuare quanto di buono è stato fatto negli anni passati e che dimostra anche la voglia di innovare e portare idee fresche al nostro interno - spiega Lunardi - . Apporti che possano garantire al territorio uno sviluppo sostenibile e al passo con le più recenti esigenze che i cittadini richiedono ai propri amministratori".

Fiorella Corti