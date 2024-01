La ‘soluzione‘ per gli assistiti del dottor Foto

A seguito del preannunciato ritiro dalla convenzione dal primo gennaio di Melchiorre Foto, medico di medicina generale nel comune di Bagni di Lucca della Zona Distretto Valle del Serchio, già nel mese di dicembre 2023 la Asl si è attivata, con un avviso pubblico, per individuare un medico che potesse svolgere l’attività di assistenza primaria a favore degli assistiti del dottor Foto, che sarebbero stati assegnati temporaneamente al medico incaricato.

Purtroppo l’avviso è andato deserto e quindi il direttore della Zona Valle del Serchio, Fabio Costa, in accordo con la direttrice del dipartimento aziendale della Medicina generale, nonché coordinatrice dell’Aft dei medici di famiglia della Media Valle Maria Stella Adami ha dato mandato al Coordinatore sanitario di Zona Marco Farnè, di risolvere temporaneamente la situazione di disagio che si è venuta a creare nell’area del comune di Bagni di Lucca attivando un servizio di Continuità assistenziale diurno feriale per le prossime settimane.

Nonostante la situazione di generalizzata carenza di professionisti, anche a livello nazionale, che si ripercuote pesantemente sui servizi territoriali, e grazie alla disponibilità a svolgere attività straordinaria (che rientra nelle linee di indirizzo ministeriali del decreto ministeriale 77 del 2022 e regionali della delibera della Regione 1508 del 2022) da parte di alcuni medici incaricati per il servizio di guardia medica tradizionale (i quali però non possono acquisire assistiti), da lunedì 8 gennaio nella Casa della salute di Fornoli, in piazza Aldo Moro, sarà possibile per gli abitanti della zona e, in particolare, per gli assistiti del dottor Foto, che al momento non hanno la possibilità di iscriversi con altro medico di medicina generale, chiedere visite mediche e relativo rilascio di certificati, prescrizioni di farmaci e prescrizioni di prestazioni specialistiche (esami del sangue, esami radiologici, visite specialistiche, ecc.) e consulti telefonici (0583.729813 – 344.1332861).

La Asl rende anche noti i giorni ed orari in cui è possibile rivolgersi alla casa della salute: lunedì e martedì 8–11, mercoledì 15– 18, giovedì 8–11 e venerdì 15–18.

L’Asl Toscana Nord Ovest comunica altresì di essere in attesa della formalizzazione della nomina di un medico convenzionato, titolare per l’ambito territoriale interessato, da parte dell’ufficio regionale preposto.

Non appena sarà operativo, sarà quindi possibile per gli assistiti del dottor Foto iscriversi con il nuovo medico.