"La solitudine di Santa Claus". Tornano i “Giovedì al Museo“

Nel primo Giovedì al Museo dell’anno 2025, il prossimo 9 gennaio, alle 21, è in programma l’incontro "La solitudine di Santa Claus", dove si racconta di come la schiera dei portatori di doni che vagavano nei cieli notturni sia stata sostituita da Babbo Natale e dalla Befana. Sarà ospite della serata Claudio Corvino. È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, in Via Ducale 4 a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/gennaio24museo. Durante l’incontro si tenterà di osservare i principali passaggi di tanti cambiamenti e si proverà a definire le ragioni e le tappe delle metamorfosi dei diversi donatori soprannaturali, sedimentati oramai nella esclusiva e unica apparizione di Santa Claus, fiocamente accompagnato nel suo compito da un’altra affascinante, ma anch’essa solitaria, figura, quella della Befana.