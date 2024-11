La solidarietà sbarca al cinema

Venerdì 29 novembre, alle ore 20.30, va in scena la solidarietà al Cinema Teatro Puccini di Altopascio con un evento patrocinato dall’Ambasciata del Perù, dall’Ambasciata dell’Uruguay e dal Comune di Altopascio. L’evento, promosso dalla cantautrice Alejandra Canepa e dall’Accademia Geminiani, vedrà la partecipazione di diverse associazioni del territorio, tra le quali la Misericordia di Altopascio e Avis Altopascio, oltre alla partecipazione degli Istituti comprensivi della zona (IC Altopascio e IC Montecarlo). Il ricavato della serata (ingresso libero a offerta) sarà devoluto all’associazione “Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote” che operano a favore dei bambini in varie parti del mondo.

Durante lo spettacolo si alterneranno sul palco, oltre all’artista Alejandra Canepa e alla sua band (Massimiliano Fantolini alle tastiere, Piero Pellicanò al basso, Felipe Avelino alle congas, Vladimiro Carboni alla batteria e Giuseppe Marcogliese alla chitarra), i docenti di strumento dell’istituto comprensivo di Altopascio (Massimo Marconi al corno, Rovella Chizzi all’oboe, Cristian Pepe al Sax e Salvatore Nicotra alla viola), i ragazzi della Scuola Secondaria di Villa Basilica diretti dal prof. Marco Lardieri e un’allieva della prof.ssa Chiara Morandi al Conservatorio “Mascagni” di Livorno, Eleonora Panza di soli 13 anni accompagnata al pianoforte dalla pianista Michela Spizzichino.

“Riparto da qui - racconta Alejandra Canepa - non è solo il mio ritorno alla musica dopo cinque anni di silenzio, ma è anche un invito per tutti noi a trovare la forza di ricominciare, di rialzarci e di riprendere in mano i nostri sogni e le nostre passioni, soprattutto dopo momenti difficili“.

“È un messaggio di amore, speranza e determinazione - conclude Canepa -. È prevista la partecipazione di suor Carmen che illustrerà l’attività svolta a favore dei più bisognosi. Vi aspettiamo numerosi non solo per una serata di bella musica, ma per condividere insieme una serata all’insegna della solidarietà! I posti sono in esaurimento si consigli la prenotazione“.

Per maggiori informazioni e per la prenotazione dei posti, è possibile contattare la segreteria dell’Accademia Geminiani.