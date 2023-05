La scommessa di Lucca in Mente Morgan e Nazzi sono già sold out

“È nato tutto come una scommessa. Volevamo creare un momento di incontro in cui talenti diversi, artistici e scientifici in primis, potessero confrontarsi producendo un dibattito inedito”, raccontano Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, scrittori e direttori artistici del Festival Lucca in Mente della Fondazione BRF Onlus che parte oggi e fino a domenica porterà scrittori, artisti, intellettuali e scienziati nella meravigliosa cornice di Villa Bottini.

Il programma del festival - realizzato grazie al sostegno del Comune di Lucca, con cui è stato siglato un accordo triennale, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - quest’anno è denso di eventi, tutti gratuiti come tradizione. Alcuni hanno già registrato il sold out, come quello di Morgan e di Stefano Nazzi, podcaster di “Indagini”. I protagonisti però sono tutti nomi di primo piano della cultura italiana - come Gianluigi Nuzzi e Angela Terzani, passando per Giorgio Manzi e Lamberto Maffei - che affronteranno temi centrali per la nostra epoca, come l’autismo, la depressione, la scuola, l’ossessione per la cronaca nera. Il festival inizia oggi alle 18 con Lamberto Maffei, già Direttore del CNR e Presidente della prestigiosa Accademia dei Lincei, che dopo gli acclamati saggi “Elogio alla lentezza” (Il Mulino) e “Elogio alla ribellione” (Il Mulino), presenterà “Solo i folli cambieranno il mondo”, un viaggio attraverso l’arte e il cervello, con la prof.ssa Nicoletta Berardi (Università di Firenze). Seguirà alle 19 un incontro - promosso con l’Associazione dei Lettori - con lo scrittore Daniele Mencarelli che, dopo “Tutto chiede salvezza” (Mondadori) da cui è stata tratta l’omonima serie Netflix, con la scrittrice Margherita Loy e la psichiatra Donatella Marazziti racconterà il suo ultimo romanzo “Fame d’aria” incentrato sull’autismo. Giovedì appuntamento con la moglie di Tiziano Terzani, Angela Staude.