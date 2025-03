La scherma protagonista. Da domani al Polo Fiere la grande sfida tricolore

In pedana sale la grande scherma. Uno spettacolo per appassionati e non, che finalmente darà prova di sè, e del talento dei nostri atleti, nell’occasione della seconda Prova Nazionale 2025 giovani e assoluti fioretto e sciabola che si terrà da domani a domenica al Polo Fiere di Sorbano. Sarà questo infatti il punto di convergenza di centinaia di atleti pronti a sfidarsi da domani fino a domenica per questo importante appuntamento agonistico.

Il programma dell’evento è stato presentato ieri mattina a Palazzo Orsetti dal vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti, dall’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, dal presidente e dal consigliere dell’Associazione Schermistica Lucchese ‘Oreste Puliti’, Sorin Radoi e Fabio Simonelli, Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana Scherma per il mandato 2021-2024. “A Lucca la scherma è uno sport d’eccellenza e di tradizione, per questo siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta un importante evento nazionale del calendario agonistico e centinaia di atleti e appassionati – afferma il vice sindaco Barsanti –, inoltre da gennaio Lucca è City partner della Federazione Italiana Scherma, un riconoscimento che ufficializza un rapporto di amicizia e collaborazione molto saldo”.

Lucca e il Polo Fiere saranno così protagonisti dell’evento nazionale che anticipa nel calendario della federazione i campionati italiani con i migliori talenti del fioretto e della sciabola. Si parte domani giovedì 13 marzo alle 9 del mattino con fioretto maschile giovani e sciabola femminile giovani. Si prosegue venerdì 14 con il fioretto maschile assoluti e sciabola femminile assoluti. Sabato 15 marzo saliranno invece in pedana il fioretto femminile giovani e sciabola maschile giovani. L’ultimo giorno, domenica 16 marzo, gli occhi saranno puntati sulle prove di fioretto femminile assoluti e sciabola maschile assoluti. Atleti di indiscusso valore internazionale sono pronti a sfidarsi sulle pedane del Polo Fiere tra assalti e parate all’insegna di grandi emozioni a cui sarà possibile assistere a ingresso libero e gratuito.

Grande protagonista l’Associazione Schermistica Lucchese Oreste Puliti che nasce a Lucca nel 1961. La scuola prende il nome da Oreste Puliti, uno dei più grandi schermidori degli anni venti del 1900, che vinse in competizioni nazionali, mondiali e olimpiche. Oreste Puliti morì a Lucca nel 1958.

La società è iscritta alla Federazione Italiana Scherma (FIS) e fra le tre armi che prevede la scherma sportiva moderna (Fioretto, Spada e Sciabola), alla “Puliti” si pratica l’arma giudicata più dinamica e veloce, ovvero la Sciabola.

Tra i risultati più recenti messi a segno gli straordinari piazzamenti di Alessandro Pizza (Cat. Ragazzi) e Flavia Simonetti (Cat. Giovanissime) che hanno conquistato il gradino più alto del podio, laureandosi campioni regionali. In più la splendida medaglia di bronzo di Aurora Tomei.

L.S.