La Scarpinata di Vis Movendi nel week end

Sabato e domenica l’associazione Vis Movendi organizza la V edizione de "La Scarpinata della Garfagnana", una due giorni all’insegna del benessere fisico derivato dal camminare e dal contatto con le bellezze della natura, che si propone di accompagnare gli amanti del trekking a conoscere piccoli borghi della Garfagnana attraverso sentieri boschivi e antiche vie che segnavano la rete viaria di un tempo. Le iscrizioni chiudono oggi ([email protected] o whatsapp 379 2906924). In questa edizione il gruppo partirà da Gallicano (loc. il Broglio - 170 mt slm) per iniziare una lunga salita che passerà dall’Eremo di Calomini per poi arrivare a Calomini e Brucciano e poi ancora salire fino a Grottorotondo (1100 mt slm) dove le postazioni difensive scavate dai tedeschi e dalla Rsi offrono un grande museo a cielo aperto intriso di storia, sofferenza, eroismo e paura. Il gruppo scenderà poi in Pianizza fino a giungere al rifugio Alpe di Sant’Antonio per la cena e il pernottamento. Il giorno successivo i luoghi di grande interesse storico, paesaggistico e culturale saranno la casa Maraini, luogo solitario scelto dal noto letterato fiorentino per trascorrere l’ultimo periodo della sua vita, il muro del Carlo, una costruzione che potremmo definire un’opera d’arte di architettura rurale, il giro della Libertà, nel cuore delle Apuane, che ricorda l’eroismo del gruppo Valanga. Infine la lunga discesa verso Eglio, Sassi , Fobbia , Molazzana e rientro alle auto. Circa 18 sono i chilometri della prima tappa e 20 quelli della seconda, che richiedono un buon grado di allenamento al cammino.

Dino Magistrelli