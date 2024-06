La Santa Dorotea torna a ’casa’ “Attesa finita, da settembre saremo agli ex Artigianelli“

Ci siamo. Tutto è pronto per il gran ritorno in centro storico della Scuola Santa Dorotea, che attendeva la fine del cantiere nell’edificio degli ex Artigianelli di proprietà della Diocesi in via dell’Angelo Custode. Il saluto nel fine scuola quest’anno ha avuto per questo un sapore particolare. Quasi 50 persone, fra maestre, famiglie e bambini neo-diplomati alla scuola dell’infanzia dell’istituto Santa Dorotea, si sono ritrovate in Piazza San Francesco, per celebrare la fine di tre anni trascorsi insieme e darsi quindi appuntamento al prossimo settembre, per l’inizio in continuità del primo anno della Scuola Primaria che sarà di nuovo tra le Mura di “casa“.

Nonostante le tante difficoltà, dagli anni del Covid, al cambio di sede, le insegnanti, in sinergia con le famiglie, che hanno sempre creduto nei valori e nel progetto educativo dell’istituto, sono riusciti a far sì che i bambini potessero trascorrere tre anni bellissimi trascorsi all’ex Seminario. “Una scuola aperta e accogliente nella quale coesistono famiglie di diversa estrazione economica, culturale e religiosa, ma accomunata dalla volontà di donare ai suoi alunni un insegnamento basato sull’inclusione e sulla crescita della persona in armonia con la società – così i gestori –. Un ringraziamento particolare da parte di tutti i genitori va alle maestre che, grazie alla loro esperienza e professionalità, contribuiscono costantemente alla crescita e alla formazione di coloro che un domani si ritroveranno ad ereditare e a prendersi cura delle generazioni future e dei luoghi che abitano. Un grazie speciale da parte delle famiglie va anche al Vescovo Paolo che è stato loro sempre vicino, interessandosi ai loro figli e supportando la scelta di farli crescere con un’educazione cattolica“.