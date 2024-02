La sanità in Valle del Serchio. La nuova direttrice di pneumologia: "Vogliamo migliorare ancora"

Visita ufficiale in Valle del Serchio per la nuova direttrice della Pneumologia dell’area nord Valentina Pinelli, proveniente dalla Liguria e formatasi in Lombardia, che va a rafforzare la squadra dell’area medica dell’Azienda USL Toscana nord ovest. La dottoressa Pinelli ha visitato gli ospedali Santa Croce a Castelnuovo di Garfagnana e San Francesco a Barga e, nella sala riunioni del presidio sanitario garfagnino, è stata introdotta dalla referente per la direzione ospedaliera della Valle del Serchio Romana Lombardi, dal direttore di Zona distretto Fabio Costa e dal direttore del dipartimento aziendale delle specialità mediche Roberto Andreini. Presenti, tra gli altri, anche la direttrice del dipartimento della Medicina generale Maria Stella Adami e la pediatra del territorio Laura Crespin per il coordinatore sanitario della Zona Marco Farnè. La dottoressa Lombardi ha fatto un quadro della situazione attuale e delle prospettive future dei due ospedali mettendo in evidenza i percorsi esistenti, anche con il territorio, e l’importanza della specialistica di Pneumologia all’interno dell’attività ospedaliera. Il dottor Costa ha poi sottolineato che la Zona Distretto della Valle del Serchio comprende 19 comuni, per circa 53mila abitanti complessivi. Ha ricordato che questo territorio, che conta comunque su un buon livello di servizi, case della salute, cure intermedie e altro, si caratterizza per le difficoltà, ma anche per le opportunità di ogni area interna. Sono seguiti i sopralluoghi alla Casa della salute di Piazza al Serchio, dove sta partendo un importante progetto legato al potenziamento dell’assistenza primaria e quindi della sanità territoriale e alla struttura distrettuale di Gallicano, attualmente in fase di completamento.

La direttrice Maria Stella Adami ha a sua volta illustrato l’organizzazione della medicina generale e della continuità assistenziale in Valle del Serchio.

"So qual è l’esigenza che c’è in questi territori - ha commentato - e cioè avere a disposizione percorsi rapidi all’interno della rete ospedaliera, ma anche sul territorio. Qui ci sono dei reparti di Medicina molto solidi, che sanno come gestire i vari casi che si presentano, e ci sono molte altre eccellenze. L’obiettivo è migliorare quel molto che c’è già e renderlo uniforme in tutta l’area".

Fio. Co.