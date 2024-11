La rinascita di Vagli Sotto. In arrivo nuove attività commerciali e progetti per il territorio

A Vagli Sotto è tornato a spirare un buon vento, nuovo o di ritorno che sia , dicono dall’amministrazione comunale guidata ancora dal sindaco Mario Puglia, ha il profumo di una forte ripresa delle iniziative per favorire visibilità del piccolo e dinamico comune della Garfagnana, per migliorare ricettività e la qualità dell’accoglienza in previsioni di afflussi turistici in grande crescita. Il tutto, naturalmente, all’ombra della possibilità di un prossimo prosciugamento del Lago di Vagli, atteso dal 1994, anno in cui avvenne l’evento con il riaffiorare del paese fantasma di Fabbriche di Careggine, spesso annunciato come imminente e fino a oggi mai realmente concretizzato, che porterebbe nel paese e nell’intera Garfagnana migliaia di turisti da tutta l’Italia e oltre. Nel frattempo, agendo sul miglioramento della viabilità, sull’incremento delle aree di posteggio, su soluzioni alternative di sbocchi in entrata e uscita dal comune di Vagli Sotto, si lavora con celerità per aumentare il decoro urbano di tutto il comune, con cantieri aperti in vari luoghi, poi alla sistemazione di zone di interesse storico e culturale, con la riqualificazione dei vecchi lavatoi sia del capoluogo sia delle frazioni, e anche alla riqualificazione delle sponde del Lago. "Tra i nostri obiettivi più importanti abbiamo quello di rendere le nostre zone appetibili ai turisti e ai visitatori durante tutto l’anno, aumentando nel contempo i servizi anche alla popolazione residente - commenta in merito il sindaco Mario Puglia -. Chiaramente, pensiamo a migliorare sempre più l’accoglienza durante bella stagione e, insieme ai nostri collaboratori comunali e ai tecnici, abbiamo messo in campo dei sopralluoghi per progettare la realizzazione di una bella spiaggia attrezzata sulle rive del nostro lago, per favorire la vivibilità".

"Questa è una richiesta che è arrivata direttamente da molti frequentatori di Vagli- conclude - che abbiamo preso in seria considerazione e vorremmo esaudire già dalla prossima estate". In questi giorni, un altro importante evento si è realizzato, come da promessa della stessa amministrazione, con l’apertura del Caffè del Doma, nella frazione di Vagli Sopra, che presto sarà affiancato dall’albergo, già esistente e al momento chiuso, da una pizzeria a e da un mini market.

Fiorella Corti