La rinascita del Nuovo Basket Altopascio. Ripartita dall’ultima serie, ad oggi le ha vinte tutte

Un passato glorioso, con tanta serie C, un presente fatto di sole vittorie. Un vanto per Altopascio, negli ultimi anni senza mai giocare in casa o quasi, visto che senza palazzetto dello sport è stata costante la diaspora verso altri impianti, in primis quello di Ponte Buggianese, visto che nella palestra di via Marconi, in alcune categorie, non si poteva giocare.

Stiamo parlando del Nuovo Basket Altopascio, guidata per decenni da Sergio Guidi. Autoretrocessa durante la pandemia, ha vinto due campionati consecutivi per ritornare in C. La scorsa estate Guidi ha lasciato la società e la franchigia, oltre a proseguire con il settore giovanile, a livello di prima squadra il club rosablu ha ricominciato dalla Divisione Regionale 3, il livello più basso nella pallacanestro toscana. Il Nuovo Basket Altopascio senior ha vinto tutte le partite sinora, l’ultima sabato scorso contro Ludec Porcari. Era la nona giornata, ma essendo il campionato con un numero dispari di formazioni, ognuna deve osservare un turno di riposo. Quindi gli altopascesi ne hanno giocate otto, tutte vinte. Ovviamente con il primato in classifica e tanto entusiasmo per la squadra allenata da coach Nicolosi.

Il roster è composto da Manuel Ciervo, Mattia Chiocchetti, Matteo Incerpi, Alessio Poggetti, Luciano Lorenzo, Matteo Mandroni, Michael Giuntoli, Alessandro Paganelli, Luciano Bonari, Gabriele Scarmagnani, Alberto Mignanelli, Gianbattistia Di Martino, Lorenzo Amaro, Matteo Gemignani, Omar Fulfini, Agron Rahimi, Stefano Mattei, Giulio Mazzanti.

Massimo Stefanini