La replica dell’assessore Granucci “Il trasloco è una decisione presa. Non sono arrivate controproposte“

L’assessore alle attività produttive Paola Granucci antepone all’intervista le date in cui si è incontrata con gli operatori della Fiera di Piazza Napoleone. “Abbiamo avuto tre concertazioni nel 2023: qui gli operatori avrebbero potuto indicare altre location e non lo fecereo. La pratica del trasferimento della Fiera da piazza Napoleone a piazza San Francesco è così passata in consiglio comunale il 6 dicembre scorso. Tra l’altro in concertazione erano presenti anche le associazioni di categoria e Confcommercio, ad esempio, si è detta favorevole al trasloco purchà l’amministrazione comunale aiutasse il passaggio. E noi lo abbiamo fatto – sottolinea Granucci –, con altri due incontri, uno il 6 giugno quando gli operatori sono stati accolti nella commissione bilancio e ancora il primo agosto, in un incontro da me convocato. In tutte queste occasioni gli operatori non hanno mai fatto proposte per essere agevolati nel trasloco, hanno solo dichiarato di non volersi trasferire. So che ci hanno chiesto un nuovo incontro ma mi domando per cosa“. Qualche parola anche per rispondere al “j’accuse“ di Chiara Martini, consigliere del Pd.

“Accetto le critiche, ci mancherebbe. Ma se arrivano con nozione di causa. La scelta di trasferire la Fiera in piazza San Francesco è stata fatta – spiega l’assessore – per offrire anche un’occasione di riscatto agli storici operatori della Fiera, per darsi un volto nuovo, e anche per valorizzare l’area est. Ci siamo proposti per aiutarli in questo passaggio, ma proposte in questo senso non ne sono mai arrivate“. “A Lucca – aggiunge l’assessore al commercio – è sempre mancato un mercato natalizio vero, con le classiche casette di legno e la merceologia a tema. So che ci sono stati contatti tra la società di Milano che si occupa degli allestimenti e gli operatori della Fiera, ma questi ultimi hanno rifiutato di partecipare anche se avevano ricevuto proposte con prezzi pensati proprio per agevolare gli operatori locali. Avevamo ricevuto diverse proposte per il Natale in piazza Napoleone ma quella arrivata da Milano ci è sembrata molto bella e interessante, un mercatino di Natale vero e proprio“. Quindi ormai le comunicazioni Comune – Fiera sembrano proprio al capolinea. E questo vale anche per i prossimi appuntamenti. “E’ così, la decisione è presa per la Fiera di Piazza Napoleone che nel settembre scorso ha visto i banchi di 8 operatori, a Pasqua erano stati 7 mentre a Natale di solito erano intorno a 17. E’ un’occasione importante quella di piazza San Francesco, li invito a ripensarci“.

Laura Sartini