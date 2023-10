“La Regione ritiri il progetto assi viari“. Il monito per una mobilità sostenibile

Europa Verde Toscana esprime la propria ferma contrarietà al progetto degli assi viari per Lucca, presentato dalla Regione. “Si tratta di un progetto che non tiene conto degli interessi dei cittadini e della salvaguardia dell’ecosistema della Piana di Lucca - dichiarano il portavoce di Europa Verde, Eros Tetti, Luca Fidia Pardini e Marta Glenda Lugano, rispettivamente co-portavoce regionale e co-portavoce provinciali-. Gli assi viari porterebbero a un aumento del traffico e dell’inquinamento, a danno della qualità della vita dei cittadini e della salute di tutti. Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di nuove infrastrutture stradali in aree naturali, con un impatto significativo sull’ecosistema. Nell’incontro, organizzato insieme a Sinistra Italiana, Sinistra Con e all’associazione Articolo 9, molto partecipato, abbiamo ascoltato con attenzione le tante istanze della popolazione e le rappresenteremo in tutte le sedi istituzionali”. Europa Verde, ormai da molto tempo, propone invece una mobilità sostenibile, che metta al centro i cittadini e l’ambiente, dunque bicicletta e pedonalità, oltre a potenziare la ferrovia Lucca-Aulla. E chiede alla Regione di ritirare il progetto assi viari.