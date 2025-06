"La ragione deve tornare a prevalere"

LUCCA"Tutti quelli che hanno delle responsabilità, si domandino dove portano le strade che fanno intraprendere ai loro popoli". A rivolgere un appello alla ‘ragione’ dopo l’attacco di giovedì notte di Israele all’Iran è l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, costretto a posticipare il ritorno dal Medio Oriente – dove si trovava in pellegrinaggio – data la chiusura dell’aeroporto di Tel Aviv dettata dall’aggravarsi del conflitto. "Nei tanti incontri vissuti in questi giorni qui tra Gerusalemme e Betlemme, abbiamo naturalmente condiviso la situazione di difficoltà che la comunità cristiana attraversa in questo periodo di guerra, soprattutto della componente palestinese – ha fatto sapere dalla Giordania –. Ma non abbiamo avuto nessuna particolare difficoltà, nessuna particolare tensione in nessun posto. Quindi la situazione, fino a stamane era molto tranquilla e molto incoraggiante anche per quello che riguarda la possibilità di effettuare pellegrinaggi in questi posti che ne hanno estremamente bisogno". "Nel nostro pellegrinaggio – ha raccontato – abbiamo portato solidarietà alle comunità cristiane della terra, della Palestina. Certamente l’ulteriore sviluppo della situazione internazionale fa molto preoccupare. Nessuno sa esattamente dove porterà questa nuova escalation del conflitto, perché priva di prospettive ragionevoli. Allora dobbiamo davvero affidarci alla preghiera, perché tutti quelli che hanno responsabilità, non solo ritornino in sé, ma anche si domandino dove portano le strade che hanno intrapreso".