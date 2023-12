La raccolta degli alberi di Natale

Parte anche quest’anno la raccolta degli abeti utilizzati per realizzare l’albero di Natale, iniziativa a cura del Comune di Capannori. L’amministrazione ha istituito tre punti di raccolta degli abeti, che si trovano nell’area verde situata dietro la sede comunale di piazza Aldo Moro, in piazza ‘Michela Fanini’ a Segromigno in Piano e all’esterno dello Sportello al Cittadino di San Leonardo in Treponzio. Nei tre punti i cittadini potranno lasciare il loro albero che deve essere provvisto di radici, attaccando alla pianta, qualora ancora esistente, l’etichetta o la sezione di confezione nella quale è indicata la specie e l’origine. La raccomandazione è quella di consegnare piante annaffiate regolarmente e in buono stato di conservazione, affinché la piantumazione abbia maggiori possibilità di successo. Gli abeti, fanno sapere dal Comune, saranno ritirati lunedì 8 gennaio. Dopo essere stati selezionati in base a stato di conservazione e compatibilità della specie con il paesaggio ambientale, saranno piantati nel parco degli alberi natalizi in Pizzorna, in fase di realizzazione, su uno dei terreni di gestione del Consorzio Forestale di Villa Basilica che collabora al progetto.