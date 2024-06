La rabbia dell’opposizione “Provocazione imbarazzante“

LUCCA

Dopo una prima bagarre avvenuta in aula, non si sono fatte attendere le prime polemiche arrivate dal gruppo di opposizione. “Questo è il livello della maggioranza di destra che sfortunatamente sta governando la nostra città - ha scritto sui social il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Francesco Raspini - Non penso ci sia bisogno di aggiungere altro”.

Ad alzare la voce anche la segreteria del Pd: “Un tentativo imbarazzante, patetico e offensivo di svilire la situazione di una cittadina italiana e di provocare l’aula consiliare, nello stile ormai acclamato dell’estrema destra cittadina. I minuti di silenzio, nelle aule istituzionali, sono cose serie che servono a testimoniare la vicinanza di una comunità in occasione di una disgrazia. Evocarli per fare una squallida battuta dimostra la bassezza di chi la fa. Per la consigliera Da Prato, per i suoi colleghi di Fratelli d’Italia ed evidentemente per tutti quelli che appartengono alla maggioranza consiliare di questa amministrazione di destra, che non hanno speso un minuto per prendere le distanze da quanto accaduto, l’elezione di Ilaria Salis in Europa è qualcosa di drammatico. Questo - concludono - è il livello dell’amministrazione comunale, guidata da Mario Pardini, che siamo sicuri anche stavolta troverà il modo di minimizzare, negare e nascondere la realtà puntando magari su un po’ di vittimismo”.

“Non silenzio ma rumore è quello che promettiamo alla consigliera Da Prato – ha incalzato Stefano Braccini, segretario del Circolo Lucca e Piana di Sinistra Italiana - L’elezione al parlamento europeo di Ilaria Salis, per la quale l’esponente di Fratelli d’Italia ha chiesto un minuto di silenzio durante l’ultimo consiglio comunale, servirà invece a fare rumore sul fatto che i diritti umani sono di tutti, a cominciare dalle persone detenute nelle carceri. La presenza di Ilaria Salis a Bruxelles darà voce alle tante battaglie contro l’oppressione e le discriminazioni, a portare in un parlamento che scivola violentemente a destra i valori dell’antifascismo”.

“Si potrebbe rispondere con la richiesta di lutto nazionale per l’elezione di Vannacci - ha aggiunto Eros Tetti, portavoce regionale di Europa Verde Verdi - ma sarebbe abbassarsi a livelli torvi“.

G.P.