"La pulizia del Serchio è una questione prioritaria"

Prioritaria è la pulizia del lago di Pontecosi e del Serchio, e visti gli ultimi fenomeno metereologici il tema è quantomai attuale. E’ quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi vice capogruppo in Consiglio regionale toscano, Roberto Tamagnini consigliere comunale di maggioranza di Castiglione e Nicola Baiocchi consigliere comunale di minoranza di Pieve Fosciana.

"In queste ore – affermano- stiamo imparando quanto siano fondamentali tutti gli interventi possibili per evitare il rischio idrogeologico. Non c’è più tempo. Le immagini ci mostrano chiaramente che il Lago di Pontecosi e il fiume Serchio necessitano di essere puliti. Il lago, in particolare, sta dando problemi sul versante di Castelnuovo. È da oltre dieci anni che ci occupiamo di questo importante bacino idrico, abbiamo lanciato l’ultimo allarme nello scorso aprile, rimasto però inascoltato".

"I lavori di messa in sicurezza del lago sono partiti ma da alcuni mesi si sono arrestati - concludono -. Vuol dire che sono finiti così? Ci auguriamo di no, perché la pulizia superficiale fatta finora davvero non basterebbe e soprattutto sarebbe imbarazzante rispetto alle promesse fatte dai vari enti. Solo negli ultimi dieci anni i detriti sono aumentati di oltre 40 mila metri cubi con conseguenze ben visibili in questi minuti. Questa situazione non è più sostenibile per gli abitanti della zona che attendono da anni degli interventi risolutivi nel bacino idrico".

