La Provincia guarda a destra. FdI primo partito sopra il 30. Tiene il Pd, bene Forza Italia e Avs

Lucca e la sua provincia non si smentiscono e si confermano una terra a trazione centrodestra. Questo il verdetto più palese che emerge dal voto per le Europee. Certo, esito che potrebbe anche venire modificato o ribaltato da quello amministrativo visto che si è votato anche in 19 dei 33 Comuni della Provincia per eleggeri sindaci e consigli comunali e si sa che spesso il voto ‘locale’ prende un colore diverso da quello europeo.

L’affluenza è stata quasi dovunque in calo: 48,2% contro il 57,9% del 2019 e con dunque più di un elettore su due che è rimasto a casa. Spaventoso il 29,2% di Bagni di Lucca, compensato però dal 80,8 di Castiglione Garfagna. Più alta quella delle comunali: 56,2% contro il 63,3% di cinque anni fa. Con una forbice che va dall’78,6 per cento di Castiglione Garfagnana, al 41 di Stazzema e al 42,5 di Vagli Sotto (dove pure si votata per il sindaco).

Il voto dice che Fratelli di Italia si conferma ampiamente il primo partito con oltre il trenta per cento dei voti (33,6%, un balzo gigantesco rispetto al 5% del 2019) e quasi dieci punti in più del Pd che si ferma intorno al 24,4 in linea con cinque anni fa.

Forza Italia tiene il passo e ribadisce anche in provincia la crescita vista a livello nazionale (7,9%, 6,7 il precedente); mentre la Lega “crolla“ dal quasi 40 per cento di cinque anni fa al 7,8 per cento. E se c’è un effetto Vannacci è quello di tenere “incollato il Carroccio agli azzurri di Tajani. Crolla anche il M5s che scende al 7,56% (13,3% nel 2019). Balzo di Avs che supera il 7%, mentre restano al palo Stati Uniti d’Europa (4,5%) e Azione (3,1%).

Nessun commento né presa di posizione ieri sera, visto che ancora lo scrutinio era in corso e senz’altro i leadar locali prima di cantar vittoria – o di stracciarsi le vesti – vorranno attendere l’esito delle comunali.

L’unica a prendere la parolta, è stata ai microfoni di Sky, la deputata e vicesegretario di Forza Italia, Debora Bergamini: "C’è soddisfazione per il nostro risultato, è evidente che c’è un consolidamento del nostro movimento a un anno dalla scomparsa del nostro fondatore, al quale oggi dedichiamo questo risultato. Siamo passati da una fase congressuale importante e dal tesseramento; credo che sia stato apprezzatto il fatto che ci siamo presentati a queste elezioni europee con dei contenuti e con forte coinvolgimento delle persone; probabilmente è stato colto da molto elettrici ed elettori il nostro porci come una forza rassicurante e di equilibri, con contenuti forti, ma mai esasperati nei toni".