La protesta dei residenti: “Quattro assessori rifiutano di incontrarci“

“Caro residente. Se la sera quanto torni a casa non trovi dove parcheggiare non pensare che sei sfortunato: i permessi rilasciati sono 8.655 mentre gli stalli gialli sono 1.629, il che significa che c’è un solo stallo per 5.31 permessi. Finora c’era l’abbonamento residenti al Parcheggio Mazzini, ora non più “. Con questo “invito“ diffuso alla vecchia maniera, casa per casa, il comitato Vivere il Centro Storico ha lanciato l’adunata. L’assemblea pubblica si è tenuta lunedì sera, il primo incontro dopo gli anni del Covid. “La sala era piena, ci ha fatto molto piacere. E molte – sottolinea il comitato dei residenti del centro – sono state le nuove adesioni di persone che si riconoscono nelle finalità che caratterizzano il Comitato“.

Durante il corso dell’ incontro è stata illustrata l’attività svolta nei confronti della nuova amministrazione: “Gli intervenuti sono rimasti molto stupiti nell’apprendere il fatto che gli assessori Buchignani, Granucci, Consani e Barsanti si rifiutano di incontrarci, nonostante le nostre richieste più volte avanzate e caratterizzate da una lista ben definita degli argomenti da trattare.

In effetti è la prima volta nel corso della nostra “ventennale carriera” che ci accade una situazione del genere“. “Abbiamo ricordato l’ impegno che il sindaco si era preso in campagna elettorale nel quale affermava testualmente “Il nostro programma prevede di avere un assessore di riferimento dedicato alle problematiche delle zone, che si interfacci con le associazioni presenti sul territorio realizzando punti di incontro con i cittadini” constatando però che, malgrado l’ assessore sia stato nominato (Fabio Barsanti)

non solo non è stato fatto niente, ma addirittura lui e i suoi colleghi – afferma il comitato – si rifiutano di parlare con la nostra associazione la quale, se non altro per aver sempre partecipato attivamente alla vita cittadina, qualcosa da dire ce l’avrebbe“.