La preview di Lucca Fashion Weekend 2025 in centro storico

Conto alla rovescia per l’attesissima preview di Lucca Fashion Weekend 2025, in programma venerdì, sabato e domenica, che anticipa l’energia e la creatività della terza edizione della manifestazione, ideata e coordinata dall’assessore al commercio e alle attività produttive Paola Granucci. Un’occasione per vivere in anteprima l’atmosfera di Lfw2025, che tornerà poi dal 30 maggio al 1° giugno con il suo ricco calendario di eventi, sfilate, talk e iniziative.

Nel weekend della preview, il centro storico si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto dove moda, artigianato, arte e sapori si incontrano, in un mix di linguaggi e suggestioni che abbraccia l’intera città. Ecco il programma della preview – 9, 10 e 11 maggio. Palazzo Bernardini ospiterà l’inaugurazione della mostra “Arte e moda” con opere dalla collezione privata di Renata Frediani, un percorso tra stile e visione che racconta il dialogo tra cultura visiva e fashion system.

Nel loggiato di Palazzo Pretorio, il pubblico potrà vivere un’esperienza gourmet firmata Atelier Damiano Carrara (nella foto), con una creazione dolciaria personalizzata per Lucca Fashion Weekend e dedicata all’edizione 2025. In giro per il centro, torneranno le iconiche “biciclette by Valentino”, con modelli e modelle del brand impegnati a distribuire gadget e i programmi ufficiali. Lungo il percorso sarà possibile partecipare anche al Valentino Beauty Bike Tour, con attività interattive, giochi digitali con iPad e mouillettes per provare fragranze e ricevere omaggi da ritirare in negozio.

Lucca Fashion Weekend 2025, si articolerà in tre filoni tematici fondamentali: End esprimerà i brand e le collezioni, Off gli eventi nelle attività commerciali della città infine Exp le mostre, talk e appuntamenti culturali. Tante sedi e tante anime diverse per questa edizione speciale della moda di qualità.

